لمعلمي الأزهر بـ 3 محافظات.. مركز تطوير الوافدين يعلن عن وظائف بمدرسة الإمام الطيب



كتب- محمود مصطفى:

أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، عقد اختبارات المتقدمين للعمل بمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن وتجويده، بالقاهرة الكبرى ( القاهرة- القليوبية- الجيزة)، في تمام الواحدة من ظهر الثلاثاء 24 أغسطس الجاري.

ودعا مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب"، الراغبين من معلمي القرآن الكريم أو الوعاظ للعمل بمدرسة الإمام الطيب التكرم بالتوجه إلى إحدى المناطق الأزهرية التابعة لهم للتسجيل.

وأشار المركز إلى أنه سيتم اختيار المتقدمين وفقًا للمعايير التالية:

ــ أن يكون المعلم أو الواعظ حاصلا على تخصص القراءات (السبع أو العشر) وأن يتمتع بالأخلاق الطيبة والتميز العلمي.

ولفت إلى أنه سيتم اختبار المتقدمين على أيدي لجنة مراجعة المصحف بالأزهر وأعضاء هيئة التدريس في ضوء معايير محددة ( الحفظ- الأداء والتجويد- السمات الشخصية- الخبرات السابقة- الإجازات الحاصل عليها- التعامل مع الوافدين).

وأشار إلى أن ذلك يأتي نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب الوافدين والأجانب لحفظ القرآن الكريم وتجويده بمدرسة الإمام الطيب، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتنسيق الجهود والتعاون بين قطاعات الأزهر المختلفة، وحرص مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب على مصلحة الراغبين في تعليم أحكام القرآن الكريم وتجويده، واستكمالًا للاختبارات التي عقدت سابقًا.