بمناسبة المولد النبوي.. تفاصيل مسابقة الأوقاف في الفهم المقاصدي للسنة النبوية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مسابقة الفهم المقاصدي للسنة النبوية المشرفة، بمناسبة الاستعداد المبكر للاحتفال بذكرى مولد الهادي سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وخدمة لسنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وتكون المسابقة في:

أولا: الأربعون حديثا النووية حفظا وفهما.

ثانيا: كتاب الأدب كاملا من صحيح الإمام البخاري حفظا وفهما.

ثالثا: قراءة كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية.



جوائز المسابقة:

25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

20 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

15 ألف جنيه للثالث بشرط الحصول على 70% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وخصصت وزارة الأوقاف، 4 جوائز تقديرية قيمة كل منها 5 آلاف جنيه للرابع والخامس والسادس والسابع بشرط الحصول على 65% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

كما خصصت 10 جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة 2000 جنيه بشرط الحصول على 60% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

ووضعت أيضا 50 جائزة تشجيعية أخرى قيمة كل منها 1000 جنيه بشرط الحصول على 55% على الأقل في متوسط الاختبارين التحريري والشفوي.

وأتاحت وزارة الأوقاف، المسابقة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وغيرهم.