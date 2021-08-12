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بالصور.. وضع حجر أساس مبنى خدمات "العائلة المقدسة" بالحلاقي بطما

10:24 ص الخميس 12 أغسطس 2021
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كتب- مينا غالي:

وضع الأنبا إسحق أسقف طما، صباح اليوم، حجر الأساس لمبنى خدمات "العائلة المقدسة" بقرية الحلاقي في طما.

وشهد وضع حجر الأساس عدد من الآباء الكهنة وأعضاء مجلس كنيسة الشهيد مار جرجس بقرية الحلاقي وعدد من أراخنة الإيبارشية، وشارك في وضع حجر الأساس عمدة القرية حنفي سلامة علي.

وعقب انتهاء الصلوات وضع نيافته حجر الأساس كما وضع به، بحسب العرف الجاري، صندوقًا يحوي نسخة من الكتاب المقدس، وصليبا، وعملات الدولة الورقية، والصحف المصرية الرسمية الصادرة اليوم، إلى جانب الوثيقة المدونة باللغتين العربية والإنجليزية التي وقع عليها نيافته والآباء الكهنة الحضور والتي دون بها التاريخ الميلادي والقبطي لليوم، واسم المبنى، واسم رئيس الجمهورية، والأب البطريرك، والأب الأسقف واسم البلد.

حجر أساس مبنى خدمات العائلة المقدسة كنيسة الشهيد مار جرجس قرية الحلاقي

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