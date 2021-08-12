كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص متى محروس، الكاهن بإيبارشية الجيزة.

وأوضحت الكنيسة أنه من المقرر أن تقام صلاة الجناز الساعة 2 عصر اليوم في مطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بالجيزة.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص متى محروس، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ولأولاده ومحبيه.