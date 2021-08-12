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وفاة القمص متى محروس الكاهن بإيبارشية الجيزة

10:15 ص الخميس 12 أغسطس 2021
وفاة القمص متى محروس الكاهن بإيبارشية الجيزة

وفاة القمص متى محروس الكاهن بإيبارشية الجيزة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة القمص متى محروس، الكاهن بإيبارشية الجيزة.

وأوضحت الكنيسة أنه من المقرر أن تقام صلاة الجناز الساعة 2 عصر اليوم في مطرانية الشهيد العظيم مارجرجس بالجيزة.

وتقدم الأنبا إرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس أسقف وسط الجيزة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب الفاضل القمص متى محروس، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأسرته ولأولاده ومحبيه.

وفاة قمص متى محروس إيبارشية الجيزة

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