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اليوم.. مصر للطيران تسير 86 رحلة جوية لعدة جهات لنقل 8866 راكبا

03:30 ص الخميس 12 أغسطس 2021
اليوم.. مصر للطيران تسير 86 رحلة جوية لعدة جهات لنقل 8866 راكبا

أرشيفية

تسير مصرللطيران اليوم الخميس 86 رحلة جوية بمعدل 61 رحلة دولية إلى كل من تورنتو،الخرطوم، دبي، إنجامينا، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، مدريد، أثينا، لندن،نيويورك، باريس، أبوجا، روما، دبي، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو،أبوظبي، فيينا، ميونيخ، ميلانو، بغداد، البحرين، لارناكا، عمَان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أسمرة، جوهانسبرج، أديس أبابا، و19 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و6 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8866 راكبا.

مع الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروسكورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتشدد سلطات مطار القاهرة الدولي، وسلطات الطيران المدني المصري، من إجراءاتها الاحترازية داخل مطارات الجمهورية، لمواجهة فيروس كورونا، خاصة على الركابالقادمين من الدول التي ظهر بها السلاسة الجديدة المتحورة من الفيروس المستجد، حيثيخضع جميع القادمين من هذه الدول إلى اختبار ID NOW COVID-19 Test التحليلي،فور وصولهم المطار.

شركة مصرللطيران رحلات جوية الإجراءات الاحترازية مطار القاهرة الدولي

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