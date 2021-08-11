"قوى عاملة النواب" تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد ونقل الوجبات الغذائية

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالإجراءات التي أعلنتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن البرنامج القومي للتغذية المدرسية، والتوجيه بزيادة المبالغ المخصصة للتغذية المدرسية لضبط المنظومة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنشاء أجيال أصحاء.

وأوضح مهني، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن وجبات التغذية المدرسية من العناصر الأساسية في النظام التعليمي في كل الدول؛ للحفاظ على صحة التلاميذ وتوفير نظام غذائي سليم لهم، بما يساعد على نجاح منظومة التعليم، مطالبًا الحكومة بتشديد الرقابة على إعداد وتجهيز هذه الوجبات وأماكن تخزينها ونقلها؛ حفاظًا على صحة الطلاب، فضلًا عن فرض رقابة صارمة لوصول هذه الوجبات المدرسية إلى المدارس في أوقاتها وبنفس المواصفات والكميات المقررة لكل مدرسة أو طالب والصورة الصحية اللازمة.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يجب على الحكومة أن تعمل على زيادة عدد مصانع التغذية المدرسية والاهتمام بالعاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية والمعيشية والتأكد من توفر المعايير والمواصفات الصحية فيهم؛ حتى لا يحدث أي ضرر للتلاميذ.​