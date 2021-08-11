برلماني: توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب بالكارت الذكي يقضي على منظومة الفساد

مصراوي

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة بشأن توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في التوقيت الصحيح خاصة وأنه يُساهم بشكل كبير في القضاء على الفساد في المنظومة، كما أنه يساعد على وجود تنوع في أشكال الوجبات، بما يضمن الحفاظ على المحتوى الغذائي.

وأكد الجاهل، خلال البيان الصادر له، الأربعاء، أن الحفاظ على صحة الطلاب وتقديم نظام غذائى سليم لهم من خلال وجبات التغذية المدرسية يعد جزء أساسي من منظومة التعليم ومقومات نجاحها، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود متابعة مستمرة من الحكومة لمنظومة التغذية المدرسية والمحاسبة على أى تقصير أو إهمال.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة تنفيذ هذه القرارات فضلا عن إعادة هيكلة مصانع التغذية المدرسية وتشغيلها والعمل على تطويرها والاستفادة منها، وتوفير الموارد المالية اللازمة، وصرف مرتبات العاملين بهذه المصانع والعمل على تثبيتهم وضمهم للموازنة العامة للدولة.