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مؤسسة فاروق حسني تبحث شروط ومعايير مسابقة التصوير الفوتوغرافي - صور

10:25 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
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مصراوي

‏‎اجتمع اليوم الأربعاء، بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022.

وناقش أعضاء اللجنة، وضع شروط ومعايير مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام ٢٠٢٢، وتقديم موعد فتح باب الإشتراك لإتاحة فتره زمنية أكبر للفنانين.

وتضم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الثالثة لعام 2022، أعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنان أنسي أبو سيف مدير التصوير، الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، الفنان المصور أيمن لطفي، الفنان المصور عماد عبد الهادي، الفنان المصور أيمن نصار.

‏‎وتبلغ قيمة الجائزة مائة ألف جنية مقسمة كالتالي: خمسون ألف جنيه الجائزة الأولي، ثلاثون ألف جنيه الجائزة الثانية، عشرون الف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للفنانين.

مسابقة التصوير الفوتوغرافي مؤسسة فاروق حسنى جوائز الفنون

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