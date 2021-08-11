Masrawy logo white

دون حضور.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "رسائل الفرح"

10:01 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
دون حضور.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية عن "رسائل الفرح"

البابا تواضروس

كتب مينا غالي

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم من المقر البابوي بالقاهرة.

وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبي.

وواصل قداسته سلسلة "رسالة فرح" من خلال رسالة فيلبي التي تتميز بروح الفرح، والتي بدأها يوم الأربعاء الموافق ٢٣ من يونيو الماضي، بالتزامن مع بدء صوم الآباء الرسل، وقدم قداسته اليوم الحلقة الثامنة من السلسلة والتي بدأ فيها الأصحاح الرابع والأخير من الرسالة.

البابا تواضروس المقر البابوي بالقاهرة الكرازة المرقسية

الخبر التالى:

برلماني يتقدم بسؤال لوزير الإسكان عن إيجار وحدات الإسكان الاجتماعي من الباطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر.. الأهلي 1-1 الإسماعيلي.. بن يوسف يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا