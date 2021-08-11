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أول تعليق من فريال أشرف بعد قرار الرئيس بإطلاق اسمها على أحد الكباري الجديدة

09:25 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
أول تعليق من فريال أشرف بعد قرار الرئيس بإطلاق اسمها على أحد الكباري الجديدة

فريال أشرف

كتب- مصراوي:

أعربت فريال أشرف، الفائزة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، عن فخرها بقرار الرئيس السيسي، بإطلاق اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقالت فريال لمصراوي :"فخورة بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق إسمي على أحد الكباري الجديدة، وبعتز بتكريمه ليا، وده بيديني حافز كبير لتقديم المزيد خلال الفترة المقبلة".

وأضافت:" كنت سعيدة بمتابعة الرئيس لمبارياتي في أولمبياد طوكيو 2020"، ووعدته ببذل المزيد من إحراز البطولات".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال أشرف، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

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فريال أشرف السيسي محور طه حسين أولمبياد طوكيو

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