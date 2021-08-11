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اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطاري الغردقة ومرسى علم - صور

08:33 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
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كتب - محمد عبيد:

قامت اليوم لجنة التفتيش الأمني والبيئي بالمطارات والفنادق، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدنى بزيارة تفقدية لمطاري الغردقة ومرسي علم.

وأشار بيان لوزارة الطيران إلى أن الزيارة تأتي فى إطار أعمال اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي والمشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء من كل من وزارة الطيران المدني ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان والجهات المعنية، لتنفيذ خطة الدولة في تعزيز النواحي البيئية والصحية والأمنية، من خلال التفتيش الدوري على كافة المطارات والفنادق والمنتجعات المصرية، للتأكد من الإجراءات والتدابير المطبقة لحماية السائحين والعاملين بالقطاعات المختلفة.

وخلال الزيارة تم الاطلاع على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة داخل المطارات المصرية.

مطار الغردقة مطار مرسى علم اللجنة العليا للتفتيش الأمني وزارة الطيران

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