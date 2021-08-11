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غير صالحة للاستهلاك الآدمي.. الجيزة: ضبط 1.25 طن لحوم ودواجن بالعمرانية

07:57 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

نفذت أجهزة المحافظة ممثلة في حي العمرانية وبالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وشرطة المرافق، حملة مكبرة بنطاق حي العمرانية، وتمكنت من ضبط طن من مجزآت الدواجن، إضافة إلى 250 كجم مصنعات مفروم لحوم وكبده لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، الأربعاء، أنه تم التحفظ على المضبوطات لمنع تداولها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بمتابعة محمد نور رئيس حى العمرانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقابة الأسواق، وضبط عمليات التلاعب بالأسعار، ومنع تداول سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.​

دواجن فاسدة لحوم فاسدة حي العمرانية مديريات الصحة

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