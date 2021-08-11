الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على الكوبري الجديد أعلى الدائري بمحور طه حسين

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبدالعزيز، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.