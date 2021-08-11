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الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على الكوبري الجديد أعلى الدائري بمحور طه حسين

07:32 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق اسم فريال عبدالعزيز على الكوبري الجديد أعلى الدائري بمحور طه حسين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمود مصطفى:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم البطلة الأولمبية فريال عبدالعزيز، على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريق الدائري محور طه حسين فريال عبدالعزيز

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