14 ألف وحدة.. "ماونتن فيو" تطلق مرحلة جديدة بآي سيتي القاهرة الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه

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كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أطلقت شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري مرحلة جديدة من مشروع آي سيتي بالقاهرة الجديدة بمساحة 100 فدان بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، باستثمارات قدرها 8 مليارات جنيه.

وقال المهندس عمر سليمان رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، إن المشروع بالكامل يقع على 500 فدان حوالي 2 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 65 مليار جنيه.

وأضاف سليمان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، الأربعاء، أن المشروع يضم 14 ألف وحدة، تضم المرحلة الأولى 4 ألاف وحدة، مشيراً إلى أنه جاري تسليم 600 وحدة ومن المقرر تسليم 1800 وحدة من المرحلة الأولى بنهاية عام 2021.

وأوضح رئيس الشركة، أن ماونتن فيو تستهدف 12 مليار جنيه مبيعات تعاقدية مشروعاتها خلال العام الجاري 2021.