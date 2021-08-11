حدث في 8 ساعات| قرار بشأن دار الإفتاء.. وبيان حكومي بشأن مؤشرات نجاح الثانوية العامة
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إصدار الرئيس السيسي، قرارا جمهوريا باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، وبيان حكومي بشأن نتائج ومؤشرات نجاح الثانوية العامة، ومد فترة إيقاف 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 48 ساعة، ووزارة القوى العاملة تعلن فرص عمل في قنا، ووزارة الصحة تعلن وصول جرعات من 3 لقاحات في أغسطس.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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