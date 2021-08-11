وزير الأوقاف: انطلاق فعاليات المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بالإسكندرية



كتب - محمود مصطفى:

انطلقت، اليوم، فعاليات المعسكر التثقيفي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف للأئمة والطلاب الوافدين والذي تستمر أعماله حتى السبت المقبل بالإسكندرية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح اليوم، إنه في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف محليًّا ودوليًّا ، انطلق اليوم الأربعاء الفوج الأول المشترك للأئمة والطلاب الوافدين بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية للعام المالي 2021 - 2022

، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية 1443هـ ، تحت عنوان (أهمية الحضارة والثقافة في بناء الشخصية)، ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن برنامج المعسكر سيتضمن العديد من البرامج التدريبية التي تتعلق بالهجرة النبوية الشريفة، والحضارة الإسلامية وركائزها وأسسها التي تستند إلى الإسلام ومبادئه الكلية، والتي تمثل أرقى حالات التسامح والتعايش الإيجابي بين الأمم والشعوب برغم اختلاف الحضارات والثقافات والأديان والأجناس، والتي لا تزال قادرة على تحقيق العيش المشترك، وبيان مدى علاقة المسجد والسوق بالمواطنة وأركان الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته ومؤسساته .