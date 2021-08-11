لمدة 48 ساعة.. مد فترة إيقاف 4 محطات بالخط الثالث للمترو

كتب - أسامة علي:

أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق -الخط الأخضر، تمديد فترة إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو وهى "قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور" حتى الـ ٧ من صباح السبت المقبل.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، الأربعاء، أنه يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعى بكامل طاقتها وفى مواعيدها المعتادة، نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد والتى تتطلب إنشاء كوبري علوى أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو.

ويأتى هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات فى المنطقة المذكورة.​