"محتوى مختلف" وهذا موعد انطلاقها.. مالك قناة "التت" يعلن عودة بثها مجددًا

كتب - مينا غالي:

أعلن بليغ حمدى، المالك الرسمي لقناة التت، عودة بث القناة المتخصصة في عروض الرقص الشرقى من جديد، بعد نحو عامين من التوقف.

ونشر بليغ صورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لوجو قناة (التت) وكتب عليها : قريبا.

وأكد عبر حسابه، أنه يعمل حاليا على انتهاء الإجراءات الرسمية لبث القناة بتردد جديد، وسيكون انطلاقها قريبًا.

وقال بليغ حمدي في تصريحات خاصة لمصراوي، إن القناة سيتم إطلاقها خلال أسبوع بعد إنهاء الإجراءات، مؤكدا أنه سيكون هناك تغيير في المحتوى الخاص بالقناة بكل تأكيد عن ما كانت عليه في السابق.

وكانت القناة تم وقفها بعد اتهام بليغ بتهمة البث بدون ترخيص وترويج الفاحشة والتحريض على الدعارة وبث إعلانات وصور محظورة، إلا أن المحكمة برأته من كافة التهم المنسوبة إليه في شهر يناير عام 2014.

وقضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بوقف بث قناة "التت" المتخصصة، وسحب الإشارة منها.