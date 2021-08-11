اتحاد الكرة معذور.. عضو "رياضة النواب" تقدم روشتة الخروج من مأزق الكونفيدرالية (4 حلول)

كتب- نشأت علي:

قال النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة ليس من حقها التدخل في الأزمة المثارة حاليًّا بين عدد من أندية الدوري الممتاز؛ بسبب المشاركة في بطولة الكونفيدرالية.

وأكد سيد، في تصريحات أدلي بها اليوم الأربعاء، أن اللجنة لا تتدخل في عمل الاتحادات الرياضية باعتبارها اتحادات أهلية، ويكون تدخلها في حالة رصد وزارة الشباب أية مخالفات مالية طبقًا للقانون ٧٧ وقانون ٧١ الجديد، مشددًا على أن الهيئات الرياضية هيئات مستقلة، وكل الاتحادات الرياضية لوائحها وقراراتها مستقلة لا يتدخل فيها البرلمان ولا الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الشباب والرياضة، رئيس نادي الأوليمبي، عددًا من المقترحات التي من الممكن أن تلجأ إليها الأندية المتظلمة من قرار اختيار ناديي المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفيدرالية، لافتًا إلى أن تلك المقترحات تتمثل في تقديم تظلم على المستوى المحلي أو العالمي.

وذكر سيد أن تلك المقترحات تتضمن تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات باتحاد الكرة، أو تقديمه إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم حلها داخليًّا فأمام تلك الأندية التظلم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو تقديمه إلى المحكمة الرياضية.

وأوضح عضو لجنة الشباب أن أحمد مجاهد المشرف على اتحاد الكرة معذور في قراراته؛ خصوصًا أنه ملزم بتطبيق اللوائح، متابعًا: "ربما يكون لديه حلول بعد انتهاء مسابقة الدوري".