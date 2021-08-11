Masrawy logo white

الزراعة: تحصين أكثر من 4.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

03:41 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الزراعة: تحصين أكثر من 4.2 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير، أنه تم تحصين 2مليون 187 ألف و 196 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم "مليون و181 ألف و266 رأس أبقار، 594 ألف و160 رأس جاموس، 345 ألف و 471 رأس أغنام، 66 ألف 299 رأس ماعز" حتى 9 أغسطس 2021.

وتحصين 2 مليون 35 ألف و237 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم "مليون و50 ألف و343 رأس أبقار، 585 ألف و281 رأس جاموس، 331 ألف و 476 رأس أغنام، 65 ألف و697 رأس ماعز، 2440 رأس جمال" حتى 9 أغسطس 2021 أيضًا.

السيد القصير مرض الحمى القلاعية مصطفى الصيا الهيئة العامة للخدمات البيطرية

الخبر التالى:

اتحاد الكرة معذور.. عضو "رياضة النواب" تقدم روشتة الخروج من مأزق الكونفيدرالية (4 حلول)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا