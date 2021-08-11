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الرئيس السيسي يهنئ تشاد بالعيد القومي والأكوادور بيوم الاستقلال

03:40 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يهنئ تشاد بالعيد القومي والأكوادور بيوم الاستقلال

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

بعث رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الفريق محمد إدريس ديبي رئيس المجلس العسكري الانتقالي لجمهورية تشاد؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية تشاد بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسي، برقية مماثلة إلى غييرمو لاسو الرئيس الدستوري لجمهورية الأكوادور؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.​

الرئيس السيسي تشاد الأكوادور يوم الاستقلال محمد إدريس ديبي محمد عادل مختار

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