وزير الري: رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كل محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.

وتفقد وزير الري عددا من مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول خلال الفترة الراهنة.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تأهيل الترع بمحافظة أسوان والبالغ طولها نحو 114 كيلومترا.