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وزير الري: رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف

03:32 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزير الري: رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف

وزير الري

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري على رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كل محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول للتأكد من جاهزيتها.

وتفقد وزير الري عددا من مخرات السيول وأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول خلال الفترة الراهنة.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تأهيل الترع بمحافظة أسوان والبالغ طولها نحو 114 كيلومترا.

وزير الري محطات الرفع مخرات السيول مياه السيول محمد عبد العاطي

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