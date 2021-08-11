بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"أورنج مصر" في مجالات التحول الرقمي والتعليم والخدمات الإلكترونية

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أورنج مصر"، وعدد من قيادات الشركة، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول للتعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني والخدمات الإلكترونية الذكية.

يأتي توقيع هذا البروتوكول في ضوء توجيهات الدولة المصرية لتعزيز التعاون البنّاء واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتتضمن جوانب التعاون تنفيذ الميكنة والتحول الرقمي لكل الوزارات والمحافظات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات، وغيرها بكل القطاعات، وأيضًا مشروعات النقل والطرق الذكية، بالإضافة إلى إنشاء وتجهيز مراكز البيانات ومختلف شبكات الاتصالات "الواي فاي والفيبر" وتطبيقات وبرامج التعليم الإلكتروني (E-learning –LMS –Tablets).

وأشاد التراس بخبرات شركة "أورنج مصر" في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والخبرات الإلكترونية فائقة الجودة، بالإضافة إلى تمتعها وتفردها بالكوادر الفنية المؤهلة بالخبرات، وكذا امتلاكها أحدث التقنيات المتطورة.

وذكر رئيس "العربية للتصنيع" أن الهيئة تدرس تنفيذ العديد من المشروعات بمصر والدول الإفريقية والعربية في مجالات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني، مؤكدًا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقًا للثورة الصناعية الرابعة.

وأشاد المهندس ياسر شاكر، بالتعاون الوثيق والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع؛ وهي هيئة مصرية عربية وعالمية، كما تعد الظهير الصناعي للدولة لتوطين التكنولوجيا والتحول الرقمي، مثمنًا دور "العربية للتصنيع" وخبراتها في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "أورنج مصر"، إن شركة "أورنج مصر" تفتخر بكونها المشغل والشريك الأول للهيئة العربية للتصنيع في هذا الصدد؛ حيث سيسهم هذا العمل المشترك على توطين أحدث التكنولوجيات الحديثة في تطبيقات التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني ونظم الاتصالات والمعلومات وفقًا لمعايير الجودة العالمية لما تمتلكه "أورنج" من خبرات وكوادر محلية وعالمية تؤهلها لتقديم وإدارة وتشغيل كل الخدمات بجودة وكفاءة عالية.