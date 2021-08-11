تقدم خدمات تمريضية.. جامعة عين شمس تجري أول اختبار لعمل روبوت "ممرضة آلية"

كتب- أحمد جمعة:

أجرت جامعة عين شمس، اليوم أول اختبار من نوعه في مستشفيات مصر لعمل روبوت آلي يقدم خدمات تمريضية لمرضى مستشفى عين شمس التخصصى، للاستخدام فى رعاية بعض الحالات.

وشهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مع لفيف من قيادات الجامعة، اختبار أول روبوت (ممرضة آلية) من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات و يحمل اسم (شمس).

وقال المتينى إن فكرة الروبوت نابعة من الظروف التي فرضتها الجائحة وضرورة اتباع إجراءات الوقائية، مشيرًا إلى أن الروبوت من تصنيع وابتكار طلاب كلية الحاسبات بهدف خدمة المريض.

وأشار المتيني إلى أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات و المعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.

وأشارت الدكتورة نجوى بدر عميد الحاسبات إلى أن الروبوت (شمس) يتحدث العربية و يستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقًا للوجهة المرادة كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.​