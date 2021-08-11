نتيجة الثانوية العامة.. هل يتم مراجعة تصحيح الامتحانات يدويا؟ مصدر يوضح

كتب - أسامة علي:

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن عملية التصحيح بامتحان الثانوية العامة تتم بشكل إلكتروني كامل دون تدخل بشري.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن عمليات التصحيح الإلكتروني تتم أكثر من مرة بشكل إلكتروني، وأن أوراق الإجابة التي لم تقبلها ماكينة الماسح الضوئي، يتم تصحيحها عبر "سيستم" أعد خصيصا لهذه الأوراق.

وأوضح المصدر، أن الأوراق التي لم تدخل "ماكينات الاسكنر"، يتم إدخالها عبر "سيستيم" على الكمبيوتر، يتابعه عدد من المصححين تم تدريبهم على جميع الحالات التي يمكن أن تتعرض لها ورقة الإجابة، مع تدوين التنبيهات أمام المصححين، للتعامل وفقها.

وشدد المصدر على أن المصححين الذين يراجعون عمليات التصحيح، لا يمكنهم معرفة اسم الطالب أو حتى اسم المادة، خلال المراجعة على الكمبيوتر.

وقال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم الإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال الفترة من 15 : 18 أغسطس الجاري.