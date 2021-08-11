قمة و10 زيارات و86 اجتماعًا.. ضياء رشوان: السيسي عزَّز مكانة مصر إقليميًّا ودوليًّا

كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن النشاط المكثف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صعيد السياسة الخارجية وعلاقات مصر الدولية، خلال العام السابع لتوليه المسؤولية (من يونيو 2020 إلى يونيو 2021) أثمر في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وأسهم في تحقيق المصالح الوطنية للدولة في المجالات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، كما أسهم في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري وتعزيز القدرات المصرية في كل المجالات وتوفير الدعم الخارجي والتعاون الدولي مع جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًّا.

وأشار رشوان إلى أنه رغم جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية في أنحاء العالم، فقد شارك الرئيس خلال عام واحد في (21) قمة جماعية أو مصغرة أو ثلاثية على المستوى الإقليمي والدولي؛ ومنها (12) قمة شارك فيها الرئيس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فضلًا عن إجـراء عـدد (72) اتصالًا هاتفيًّا مع قادة وزعماء العالم.

وقام الرئيس خلال هذا العام بعدد (10) زيارات خارجية؛ شملت (8) دول في (3) قارات هي (أوروبا- إفريقيا- آسيا "المنطقة العربية")، عقد خلالها اجتماعات قمة ومباحثات ثنائية مع زعماء وقادة ورؤساء حكومات هذه الدول، إلى جانب عشرات اللقاءات مع قيادات أبرز المنظمات الدولية، وكبرى الكيانات والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات أن الرئيس السيسي عقد (86) اجتماعًا رسميًّا مع زعماء وقادة ومسؤولين زاروا مصر في تلك الفترة؛ من بينهم (13) ملكًا ورئيسًا أو نائب رئيس أو رئيس وزراء، ومنهم (25) وزير خارجية من مناطق العالم المختلفة.

جاء ذلك بمناسبة إصدار الهيئة العامة للاستعلامات، للعام السابع على التوالي، الكتاب التوثيقي (الزيارات الخارجية واللقاءات الدولية للرئيس عبد الفتاح السيسي.. قراءة تحليلية لمواقف وخطب وتصريحات الرئيس بشأن القضايا الدولية) خلال الفترة من (9/6/2020 إلى 8/6/2021)، والذي يرصد بأكبر قدر من الدقة، الحقائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بزيارات الرئيس الخارجية، ومقابلات واجتماعات الرئيس مع المسؤولين الزائرين لمصر، وقضايا السياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية لمصر في خطب وتصريحات الرئيس.

10 زيارات في ثلاث قارات

وكشف كتاب "هيئة الاستعلامات" أن عدد زيارات الرئيس السيسي وجولاته الخارجية بلغ هذا العام (10) زيارات خارجية، شملت (8) دول في (3) قارات؛ هي (أوروبا- إفريقيا- آسيا "المنطقة العربية")، وهذه الدول هي (الأردن "مرتان"- الكويت- قبرص- اليونان- جنوب السودان- فرنسا "مرتان"- جمهورية السودان- جيبوتي).

وتنوعت أهداف تلك الزيارات ما بين الشق الثنائي، مثل زيارات السيد الرئيس لكل من (الأردن- الكويت- السودان- وجنوب السودان)، أو لحضور مؤتمرات ومنتديات أو تجمعات إقليمية ودولية مثل زياراته لكل من (الأردن للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق- قبرص لحضور "القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية الثامنة"- وفرنسا للمشاركة في "مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، و"قمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية").

وقام الرئيس السيسي بحضور قمم وتجمعات ومؤتمرات ثلاثية وإقليمية ودولية لتعزيز الوجود المصري على مستوى القمة في كل المحافل الإقليمية والدولية الرئيسية؛ وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ومنطقة الشرق الأوسط، من خلال (5) قمم جماعية هي: القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق (مارس 2020)، قمة آلية التعاون الثلاثي الثامنة بين مصر وقبرص واليونان (أكتوبر 2020)، مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية، وقمة ثلاثية مصرية- فرنسية- أردنية، بباريس حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية (مايو 2021).

ورصد كتاب الاستعلامات أن الرئيس السيسي قام بحضور قمم ومنتديات وتجمعات ثلاثية وإقليمية ودولية لتعزيز الوجود المصري على مستوى القمة في كل المحافل الإقليمية والدولية الرئيسية من خلال (21) قمة جماعية؛ منها (12) بالفيديو كونفرانس في ظل استمرار الظروف الدولية الاستثنائية والقيود التي فرضتها جائحة "كوفيد-19"، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدد من القمم والفعاليات الثنائية والقارية والدولية عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"؛ منها (5) قمم إفريقية متنوعة (يونيو- أكتوبر- ديسمبر 2020/ فبراير 2021) ركزت على مواصلة العمل الإفريقي المشترك وتعزيز الجهود القارية المشتركة لمواجهة التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الإفريقية في هذه المرحلة؛ خصوصًا الناجمة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة والأزمات المماثلة، بالتوازي مع باقي الجهود القارية لمكافحة مختلف المخاطر التي تهدد أمن واستقرار الدول الإفريقية؛ خصوصًا الإرهاب والفكر المتطرف، واستعراض تطورات مختلف المبادرات الخاصة بالتكامل القاري، فضلاً عن تأكيد رؤية مصر وموقفها الثابت في ملف أزمة سد النهضة.



وشارك في المؤتمر الدولي الأول والثاني لدعم لبنان (أغسطس/ ديسمبر 2020)، والمشاركة في الدورة الـ(75) للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي عقدت افتراضياً لأول مرة ضمن تداعيات فيروس "كورونا"، تأكيداً على حرص الرئيس السيسي، منذ توليه المنصب في عام 2014، على المشاركة السنوية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- (سبتمبر 2020)، والجلسة الافتتاحية لـ"المنتدى العربي الاستخباري" (فبراير 2021)، وفي اجتماع رفيع المستوى لغرفة التجارة الأمريكية (أبريل 2021).

وكشف كتاب الاستعلامات أن الاتصالات الهاتفية المكثفة تضاعفت مقارنة بالعام السابق، حيث أجرى الرئيس السيسي وتلقى عدداً كبيراً من الاتصالات الهاتفية مع زعماء العالم -ملوك ورؤساء ومسؤولين حكوميين- بلغت (72) اتصالاً هاتفياً، تناول خلالها القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الرؤى مع القادة والزعماء والمسؤولين الحكوميين، والتي عكست الإرادة السياسية الصادقة والبناءة التي تبديها مصر دومًا للوصول إلى حلول للأزمات والقضايا الإقليمية الساخنة، وأبرزها: (الفلسطينية- الليبية- سد النهضة.. إلخ)، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على كل الأصعدة، إلى جانب تناول سبل تعزيز التنسيق في العديد من المحافل الدولية في إطار الاهتمام المتبادل بتعزيز السلم والأمن الدوليين، ومناقشة جهود احتواء تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد؛ خصوصًا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والصحي، على المستوى الإفريقي.

وتضمن الكتاب عرضًا لاجتماعات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مسؤولين دوليين وعرب وأجانب تم عقدها خلال الفترة من 9/6/2020 إلى 8/6/2021 خلال زيارات ثنائية أو مشاركات لهؤلاء المسؤولين لمؤتمرات وقمم دولية استضافتها مصر.

ورصد الكتاب أن عدد الدول التي زارها الرئيس السيسي في قارات العالم المختلفة خلال سبع سنوات هو (48) دولة في قارات العالم المختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية غربًا وحتى اليابان شرقًا، ومن روسيا شمالًا حتى تنزانيا جنوبًا؛ حيث جاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد (12) مرة، منها (5) زيارات في العام الأول وزيارتان في العام الخامس.

وأوضح كتاب هيئة الاستعلامات أن المنطقة العربية الجغرافية احتلت مركز الصدارة في زيارات الرئيس طوال السنوات السبع بعدد (35) زيارة، وفي المركـز الثاني جاءت القـارة الأوروبية بعـدد (34) زيارة، في حين جاءت القارة الإفريقية بواقع (30) زيارة، بينما بلغت زيارات الرئيس للقارة الآسيوية (18) زيارة ، وخلال سبع سنوات توجه الرئيس السيسي إلى الولايات المتحدة (8) مرات؛ ست زيارات منها لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورية، وزيارتان للعاصمة واشنطن كزيارة ثنائية.

وأوضح كتاب هيئة الاستعلامات أنه في ما يتعلق بالتوجهات التي تكشف عنها استقبالات الرئيس السيسي للمسؤولين الأجانب الزائرين لمصر خلال السنوات السبع من (يونيو 2014 / حتى يونيو 2021) فقد بلغ خلال تلك الفترة نحو (997) لقاء، تنوعت ما بين زعماء العالم من ملوك ورؤساء دول ورؤساء حكومات وزراء خارجية ودفاع واقتصاد وتعاون دولي وتعليم، ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، ورؤساء برلمانات وهيئات قضائية، ورجال اقتصاد ورؤساء شركات دولية متعددة الجنسية، وقيادات دينية وروحية، وإعلام وصحافة.. إلخ.