التعليم العالي تعلن موعد صرف الشهادات الأجنبية والعربية وأماكن صرفها

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية السبت المقبل 14 أغسطس الجاري وتستمر حتى الثلاثاء 31 أغسطس، وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، حيث سيتم صرف الأوراق بدءً من يوم السبت الموافق 14/8/2021 ، بينما سيكون قبول أوراق الطلاب بداية من يوم الاثنين الموافق 16/8/2021 بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية و الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء، تم تحديد عدد من المكاتب بفروع الجامعات المختلفة لصرف وقبول الأوراق وهي:

- فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

- فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات،ومقره بمبنى إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

- وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين .

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

- مع التأكيد على التطبيق التام لكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال أعمال المرحلة بمقر المكتب الرئيسي وفرعيه وذلك تفادياً لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت التعليم العالي، على أن يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق بموجب حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنون رقم (9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الالكتروني : www.tansik.egypt.gov.eg.