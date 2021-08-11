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قرار جديد من الحكومة بشأن الجامعة الروسية

02:19 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
قرار جديد من الحكومة بشأن الجامعة الروسية

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونصّ القرار على أن تُعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي: الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء بمدينة العلمين الجديدة.​

مجلس الوزراء الجامعة الروسية الفنون التطبيقية الفنون الجميلة كلية الذكاء الاصطناعي اجتماع مجلس الوزراء مدينة العلمين الجديدة

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