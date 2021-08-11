"بروتوكول جديد".. عضو بـ"علمية كورونا" يتحدث عن متحور دلتا والموجة الرابعة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حمدي إبراهيم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن متحور دلتا أو دلتا بلس لم يظهرا في مصر حتى الآن، مشددًا على أنه حال ظهورهما لن يستطيع أحد إنكاره.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن هذا متحور دلتا سريع الانتشار، وحال ظهوره ستجد زيادة ملحوظة في أعداد إصابات ووفيات الفيروس في مصر، وسيكون هناك رد فعل وتأثير وانتشار سريع، لكننا حتى الآن لا نشعر بذلك خاصة مع انخفاض الإصابات اليومية دون الـ 100 حالة.

وعن الزيادة التدريجية في أعداد إصابات كورونا مؤخرًا، قال عضو اللجنة العلمية إنه من الوارد حدوث موجة رابعة من الوباء في مصر، لأننا لسنا في معزل عما يدور في العالم، وما يحدث خارج مصر قد يحدث داخلها.

وشدد على ضرورة أن يتخذ جميع المواطنين الإجراءات الاحترازية اللازمة، في ظل ملاحظة التراخي في تطبيق تلك الإجراءات وتجاوز بعض المواطنين "الخطوط الحمراء" اللازمة لمواجهة الجائحة.

وتابع "إبراهيم" إنه "من المتوقع أن تكون هناك زيادة جديدة في الفترة المقبلة، ومن الوارد حدوث موجة رابعة".

وفي ذات السياق، أشار إلى أن اللجنة العلمية أجرت تعديلات على بروتوكول علاج كورونا، ومن المقرر إصدار النسخة المُحدثة خلال الأيام المقبلة بالتعديلات الجديدة.