"التموين": 2437 محلًّا تشارك في الأوكازيون حتى ‏الآن.. وتحرير 266 محضرًا

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين تلقى تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية التابع ‏للوزارة، أفاد اشتراك 2437 محلًّا تجاريًّا في الأوكازيون.

وقال ‏التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن ‏القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلًّا تجاريًّا متنوعًا ‏ما بين محلات ملابس وأدوات منزلية ومحلات الأحذية، تليها الجيزة ‏بعدد 341 محلًّا، ثم الإسكندرية بـ248 محلًّا تجاريًّا، ثم الغربية بـ65 محلًّا ‏تجاريًّا، وسوهاج بـ50 محلًّا، ثم المنيا بـ49 محلًّا، تليها الدقهلية بـ45 محلًّا ‏تجاريًّا.

وكشف التقرير عن ‏تحرير محضر واحد للمحلات المشاركة بعدم إعلان، وتحرير 265 ‏محضرًا؛ منها 186 محضرًا للعمل دون تصريح، و79 محضر أوكازيون ‏وهمي.‏

وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي ‏للوزارة أن وزير التموين يشدد دائمًا على قطاع التجارة الداخلية ومديري ‏المديريات بتشديد الرقابة على المحلات المشاركة؛ للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، ويشدد على متابعة السلع ‏المعروضة بالأوكازيون؛ للتأكد من جودتها.

وأشار كمال إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على ‏المحلات المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.‏