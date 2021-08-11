"التموين": 2437 محلًّا تشارك في الأوكازيون حتى ‏الآن.. وتحرير 266 محضرًا

"التموين": 2437 محلًّا تشارك في الأوكازيون حتى الآن.. وتحرير 266 محضرًا
كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزير التموين تلقى تقريرًا من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة، أفاد اشتراك 2437 محلًّا تجاريًّا في الأوكازيون.
وقال التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن القاهرة وحدها تشارك في الأوكازيون بـ1080 محلًّا تجاريًّا متنوعًا ما بين محلات ملابس وأدوات منزلية ومحلات الأحذية، تليها الجيزة بعدد 341 محلًّا، ثم الإسكندرية بـ248 محلًّا تجاريًّا، ثم الغربية بـ65 محلًّا تجاريًّا، وسوهاج بـ50 محلًّا، ثم المنيا بـ49 محلًّا، تليها الدقهلية بـ45 محلًّا تجاريًّا.
وكشف التقرير عن تحرير محضر واحد للمحلات المشاركة بعدم إعلان، وتحرير 265 محضرًا؛ منها 186 محضرًا للعمل دون تصريح، و79 محضر أوكازيون وهمي.
وأكد معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة أن وزير التموين يشدد دائمًا على قطاع التجارة الداخلية ومديري المديريات بتشديد الرقابة على المحلات المشاركة؛ للتأكد من وضع سعرين قبل وبعد الدخول في الأوكازيون، ويشدد على متابعة السلع المعروضة بالأوكازيون؛ للتأكد من جودتها.
وأشار كمال إلى أنه يتم تسيير حملات مستمرة على المحلات المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال مديريات التموين بالمحافظات وقطاع التجارة الداخلية بالوزارة.
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