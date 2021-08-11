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ماذا بعد؟ الأرصاد تصدر بيانا بعد انتهاء موجة الحرارة في مصر وبدايتها في تونس والجزائر

01:15 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
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كتب- مصراوي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه بعد أن أثرت موجة شديدة الحرارة طويلة على دول شرق المتوسط واندلعت الحرائق في تركيا واليونان وسجلت أقصى درجة علي القاهرة ٤٣ درجة، بدأ الانخفاض التدريجي والنسبي علي جميع الأنحاء حيث سجلت درجة الحرارة العظمي أمس، ٣٧ درجة وعادت الأحوال الجوية إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وتساءل خبراء الهيئة، بحسب منشور على الصفحة الرسمية على فيسبوك، ولكن ماذا بعد؟

وأجاب الخبراء: ارتفعت درجات الحرارة لتتجاوز الدرجات القصوى على تونس أمس لتسجل تونس العاصمة ٤٩ درجة، كما اندلعت الحرائق في الجزائر في مدينة تيزي وزو، وأكثر من 10 مناطق مشتعلة حاليا، هناك 14 وفاة حتى الآن حسب التلفزيون الرسمي بالجزائر، وقد تنعزل الولاية إذا تواصل سقوط الأعمدة الكهربائية وانقطاع شبكة الهاتف.​

وجه حارة تونس الجزائر الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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