بينهم 2 مشغولات ذهبية.. مصلحة دمغ المصوغات تعلن نتائج حملاتها التفتيشية
كتب- محمد سامي:
قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة تشن يوميا حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة الموازين للمواصفات.
وأضاف في بيان، أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي تقضي بتشديد الرقابة على الموازين للتأكد من سلامتها، ولأن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر محطات وقود وتحرير 2 محضر موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان بسكول، وأشار إلى أن المصلحة قامت بـ 7 حملات تفتيشية بكفر طهرمس فيصل، أسفرت عن ضبط 2 حرز مشغولات ذهبية.
وأكد منتصر أن المصلحة قامت بدمغ 451044 كيلو جرام ذهب عيار 21 و 102256.2 كيلو جرام ذهب عيار 18، و30547 كيلو جرام فضة و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.
وأكد احمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، دائمة بتوجيه الحملات علي الموازين ومحطات الوقود، وأشار إلى أن الوزير يتابع يومياَ تلك التقارير للتوجيه إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن مصلحة دمغ المصوغات تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود والموازين بالمحال التجارية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان