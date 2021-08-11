بينهم 2 مشغولات ذهبية.. مصلحة دمغ المصوغات تعلن نتائج حملاتها التفتيشية

كتب- محمد سامي:

قال اللواء عبد الله منتصر، رئيس مجلس إدارة مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين، إن المصلحة تشن يوميا ‏حملات على محطات الوقود والأسواق للتأكد من مطابقة ‏الموازين للمواصفات.

وأضاف في بيان، أن توجيهات ‏الدكتور علي المصيلحي تقضي بتشديد الرقابة ‏على الموازين للتأكد من سلامتها، ولأن الحملات ‏أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر محطات وقود ‏وتحرير 2 محضر موازين تجارية أفراد ومحضر ميزان ‏بسكول، وأشار إلى أن المصلحة قامت بـ 7 حملات ‏تفتيشية بكفر طهرمس فيصل، أسفرت عن ضبط 2 حرز ‏مشغولات ذهبية.

وأكد منتصر أن المصلحة قامت بدمغ ‏‏451044 كيلو جرام ذهب عيار 21 و 102256.2 ‏كيلو جرام ذهب عيار 18، و30547 كيلو جرام فضة ‏و 113400 كيلو جرام من السبائك الذهبية.‏

وأكد احمد كمال، معاون الوزير المتحدث ‏الرسمي للوزارة، أن توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، دائمة ‏بتوجيه الحملات علي الموازين ومحطات الوقود، وأشار ‏إلى أن الوزير يتابع يومياَ تلك التقارير للتوجيه ‏إن لزم الأمر، مشيرا إلى أن مصلحة دمغ المصوغات ‏تبذل الكثير من الجهد للمرور على محطات الوقود ‏والموازين بالمحال التجارية للتأكد من مطابقتها ‏للمواصفات.‏