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رئيس شركة المقاولون العرب يجتمع بمسئولي مشروعات حياة كريمة

12:59 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب اجتماع كبار المسئولين بالشركة عن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى (حياة كريمة) وذلك بحضور المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء القطاعات ومديري الفروع والإدارات المنفذة للمشروعات على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان، ناقش رئيس مجلس الإدارة ما تم من انجازات في هذا المشروع القومي الكبير الذي توليه الدولة اهتماماً كبيراً ، كما ناقش معدلات سير الأعمال وبحث تذليل كافة العقبات أمام إنهاء المشروعات بدقة وجودة عالية وفي توقيتاتها المحددة.

جدير بالذكر أن الشركة تنفذ مشروعات مباردة حياة كريمة في 161 قرية انطلاقاً من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى، من خلال إقامة مشروعات البنية التحتية ومشروعات الخدمات المختلفة، تحت إشراف وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في ۱۱ محافظة.

سيد فاروق شركة المقاولون العرب مشروعات حياة كريمة تطوير الريف المصرى

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