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الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يخص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج

12:42 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يخص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج

وزارة القوى العاملة

كتب- مصراوي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار وزارة القوى العاملة رقم 117 لسنة 2021، بشأن التصريح للإدارة المختصة بشئون شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج بديوان عام الوزارة بقبول طلبات الحصول على ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الداخل أو في الخارج للشركات التي يقع مقرها في أي محافظة من محافظات الجمهورية وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار ولمدة شهر.

وجاء في المادة الثانية من القرار: "تلتزم الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بمراجعة تنفيذ أحكام هذا القرار بصفة دورية، ودراسة أثره على سوق العمل وعلى زيادة معدلات التشغيل.

ونصت المادة الثالثة:" على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار وكل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو قرار سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار".

وزارة القوى العاملة إلحاق العمالة بالداخل والخارج سوق العمل فرص عمل

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