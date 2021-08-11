Masrawy logo white

رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد.. ويهنئ أبطال أوليمبياد طوكيو

12:35 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
رئيس الوزراء يهنئ المصريين بالعام الهجري الجديد.. ويهنئ أبطال أوليمبياد طوكيو

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة، اليوم، الذي عُقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للقيادة السياسية وأعضاء الحكومة وللشعب المصري؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على مصرنا الغالية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والرخاء.

كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لأبطال مصر لحصولهم على المراكز المتقدمة في أولمبياد طوكيو 2020، وإحرازهم لعدد من الميداليات، مؤكدا أن ما حققوه من بطولات يعد إنجازا يدعو للفخر، معربا عن تمنياته بإحراز مزيد من البطولات والإنجازات؛ للحفاظ على مكانة مصر عالية، موجها بالإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، وتوفير المتطلبات اللازمة لإعداد المتسابقين واللاعبين بشكل جيد.

وفي سياق آخر، وجه رئيس الوزراء أعضاء الحكومة بتفعيل أوجه التعاون مع مُجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وتعظيم الاستفادة مما يمتلكه هذا الصرح الكبير من إمكانات هائلة تسهم في إنجاز ملفات العمل بمختلف الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية بالدولة، ولا سيما في مجال التحول الرقمي الذي تعول عليه الدولة في هذه المرحلة، بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن الجمهورية الجديدة، مشددا على ضرورة قيام الوزراء بزيارة المجمع، والتعرف على أوجه الاستفادة والتنسيق مع مسئوليه في هذا الشأن.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العام الهجري الجديد أولمبياد طوكيو 2020

الخبر التالى:

الجريدة الرسمية تنشر قرارًا يخص شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا