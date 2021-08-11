فرصة مثالية للتصوير.. هلال محرم يقترن بالزهرة مساء اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، بعد غروب الشمس مساء اليوم الأربعاء، هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة بالأفق الغربي ويمكن رؤيتهما بالعين المجردة قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل وهي فرصة مثالية للتصوير.

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه عند استخدام المنظار يمكن القيام بمسح الخط المتقوس الذي يفصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من القمر فذلك الخط يمثل منظر ثلاثي الأبعاد لتضاريس سطحه، إضافة لذلك يمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر - وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية هذه الظاهرة مباشرة بعد غروب الشمس.

وأضافت الجمعية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن كوكب الزهرة بدأ في الظهور بسماء المساء أواخر شهر أبريل الماضي وسيبقى لبقية هذا العام، خلال هذه الفترة سوف ينحدر موقعة تدريجيا إلى جنوب السماء وسيلاحظ أن ارتفاعه سيكون أقل من العام الماضي، حيث توقف عن الصعود منذ شهر يوليو الماضي، هذا لأنه يتحرك باتجاه الجنوب الشرقي، وفي الخامس من نوفمبر سيكون الكوكب في أقصى جنوب السماء.

وتابع: عند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب وليس (المنظار) فإن قرصه في طور الاحدب المتناقص في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مدارة الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأشهر المقبلة وعند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري يكبر نظرا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصة تدريجياً حتى يصبح قرصه مثل الهلال نهاية هذا العام . ​