إقبال طلابي كثيف على اختبارات قدرات التربية الرياضية بنين جامعة حلوان

كتب- داليا شبل:

شهدت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان، إقبالا طلابيا كثيف على اختبارات القدرات التي تتم تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وإشراف الأستاذ الدكتور عماد العزباوي عميد الكلية.

وتقدم لاختبارات قدرات الكلية وفق الأعداد الواردة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات ٢٨٣٦ طالب.

أكد الدكتور ماجد نجم، أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الرياضية الرائدة في المجال الرياضي والتي ساهمت في تخريج العديد من القامات الرياضية المتميزة أبرزهم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لذا تشهد كلية التربية الرياضية إقبالاً كبيراً لتميزها وتفردها في هذا المجال.

أوضح الدكتور عماد العزباوي أن اختبارات القدرات الرياضية تهدف لقياس قدرة الطالب الرياضية وتحقيق المعايير المطلوبة في الاختبارات البدنية والمهارة من خلال مجموعة من الاختبارات.

ويذكر أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل علي موقع مكتب التنسيق اضغط هنا ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة اضغط هنا ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة اضغط هنا ، مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة اضغط هنا، علما أن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.