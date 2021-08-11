"الزراعة" تستعرض إنجازات مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس

كتب- مصراوي:

قالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، إن المشروع قطع شوطا كبيرا خلال الموسم 2020 / 2021، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في التيسير على مصدري البطاطس ومستوردي تقاوي البطاطس، فضلا عن زيادة المساحات الخالية من مرض العفن البني.

واستعرضت مدير المشروع ما تم إنجازه خلال الموسم الزراعي 2020 - 2021، لافتة إلى أنه تم تأسيس مساحة 22 ألفا و659 فدانا جديدة، خالية من مرض العفن البني في البطاطس، فضلا عن مساحة 3472 فدانا تم عمل صيانه لها، ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية من مرض العفن البني على مستوى الجمهورية حوالي 613 ألف فدان، وإجمالي مساحات زراعات العروة الشتوية حوالي 51 ألف فدان، والصيفي 30 ألف فدان.

وأشارت إلى أن هناك مساحة إجمالية حوالي 5861 فدانا، تم تأسيسها للموسم الجديد تتضمن 5 مزارع جديدة.

وأوضحت بلابل أن عدد العينات التي تم فحصها خلال الموسم بلغت 25 ألفا و77 عينة، تمثل كمية إجمالية حوالي 652 ألفا و 990 طن بطاطس موزعة ما بين تقاوى محلية، ومستوردة، ومعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم، بالإضافة إلى 74 ألفا و348 طن تقاوي كسر محلي للموسم الجديد.

وفيما يتعلق وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، تم تحديث كتاب المناطق الخالية وإرساله لدول الاتحاد الأوروبي وإرفاق صور الأقمار الاصطناعية بمساحة 613 ألف فدان مصحوبة بخرائط لـ332 مزرعة، وكذلك تم تحميل 520 صور أقمار اصطناعية بإجمالي مساحة 4 ملايين و300 ألف كيلومتر مربع لمتابعة الزراعات الشتوية والصيفية وتطبيق تقنية الاستشعار عن بعد لعمل التحليلات اللازمة للتعرف على جودة التربة وصلاحيتها للزراعة، وكذلك متابعة صحة النباتات المزروعة.

وتابعت مدير المشروع أنه تم عمل خرائط مكانية لأول مرة لجميع أماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين تقاوي الكسر المحلي والمعدة للزراعة داخل المناطق الخالية، وكذلك حصر الكميات المخزنة بكل ثلاجة، وكذلك تم متابعة الحصاد اليومي لزراعات العروة الشتوية والصيفية للتأكد من المساحة التي تم حصدها وتقدير كمية المحصول الناتج عن ذلك.

وأكدت بلابل أنه تم ميكنة جميع الأعمال الورقية التي يقوم بها مهندسو المناطق الخالية وربطهم مباشرة بوحدة الرصد والمتابعة لمتابعة جميع الإجراءات الخاصة بزراعة وإعداد وإنتاج البطاطس في هذه المناطق في حينها، وذلك عن طريق توفير جهاز لوحي (تابلت) لكل مهندس، وذلك بعد أن تم الانتهاء من عمل قاعدة بيانات متكاملة تضمنت كل الأعمال الورقية الخاصة بمهندسي المناطق الخالية وكل بيانات البيقوتات المزروعة، وكذلك تم عمل أطلس لأصناف البطاطس المشهورة من خلال التعاون مع معهد بحوث البساتين وذلك لإضافتها على أجهزة التابلت لمساعدة مهندسي المناطق الخالية في التعرف عليها.

وأشارت مدير المشروع إلى أنه تم لأول مرة إنشاء تطبيق داخل لوحة المؤشرات الرقمية يعمل على مقارنة الكمية المحصودة من الحقل بالكمية المفحوصة بالمشروع بغرض التصدير بطريقة آلية دون تدخل العامل البشري، وذلك لمتابعة الكميات الواردة للفحص من مختلف الشركات.

وأضافت أنه تم إنشاء بوابة خدمات للمستثمرين، والتي تقدم مجموعة من الخدمات للمستثمرين في مجال الاستثمار الزراعي، وذلك باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد في مجال الزراعة من خلال وحدة الرصد والمتابعة الجيومكانية وتشمل خدمتي "أسس مزرعتك" ، و"تابع مزرعتك".

وقالت إنه تم هذا الموسم أيضا تم تجديد اعتماد الجودة (ISO/ IEC 17025 :2017 ) للعام الثاني على التوالي لمعامل المشروع من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك "، حيث كان قد حصل على شهادة الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة لأول مرة في عام 2020.