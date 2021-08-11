"بيعبي من الحنفية".. التموين تهاجم مصنع مياه معدنية شهيرًا

كتب- محمد سامي:

قال عبدالمنعم خليل، رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم ضبط مصنع تعبئة مياه طبيعية ماركة مشهورة يقوم بالغش والتدليس وتعبئة الجالونات من المياه العادية العمومية من خلال 5 حنفيات، وتم ضبط 2030 جالون مياه سعة 7 و11 و19 لتر، ودون ترخيص ودون الاشتراطات الصحية.

وأضاف، في تصريح لمصراوي، أنه تم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة للنيابة العامة، التي قررت إرسال عينات للتحليل بالمعامل المركزيه وإعدمها في حال عدم مطابقتها للمواصفات.

وأوضح أن الحملة شكلها القطاع بناء على معلومات وردت إليهم وتم التحرك بسرية حتى ضبط المصنع.