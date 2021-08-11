كُتّاب صحفيون: الإعلام لم يعطِ فرصة للمسلمين كي يعلموا الكثير عن المسيحيين

كتب- مينا غالي:

أكد عدد من الكُتّاب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف أن الشعب المصري نجح على مدار تاريخه في صنع العيش المشترك بين كل أطيافه، وأوضحوا خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر دور الدين في دعم العيش المشترك الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية على مدار يومين، أن الإعلام المصري لا يعطي فرصة للمسلمين كي يعلموا الكثير عن المسيحيين مثلما يحدث العكس.

وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير الشروق، إن المسيحين في مصر يعلمون الكثير عن المسلمين، ولكن الإعلام المصري لا يعطي فرصة للمسلمين أن يعرفوا عن المسيحين.

وقال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، إن المجتمع المصري على مدى العصور صنع لنفسه العيش المشترك، والمجتمع حل مشكلة التعايش بالأمثال الشعبية والثقافات.

وتابع القصاص في كلمته: "الفتن الطائفية والعرقية هي لعبة السياسة والاقتصاد وليست لعبة الدين".

وأشار القصاص، إلى أن "السياسة هي التي صنعت الفتن على مدى السنين"، مضيفا: "الأقتصاد أيضا له دور كبير في الفتن الطائفية والإرهاب"

وقال الدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور: لدينا مشكلة في النصوص ويمكن أن تحل هذه المشكلة باحترام كل دين للآخر.

وتابع الباز: "إذا قررنا التعايش في المجتمع فيجب رفع العنصر الديني، والاتجاه للإنسانية، لأن كل إنسان له حق أن يعيش ويعمل، وأيضا له حق في نفسه".