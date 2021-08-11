كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد بالإصابات في مصر.. والفيروس أصعب تحد يواجه زعيم كوريا الشمالية

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية. كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الثلاثاء، خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233405 حتى اليوم.

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