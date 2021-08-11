حدث ليلاً| أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها.. مصرع 18 عسكريًا وإصابة 21 بحرائ

شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونستعرض بعضها في التقرير التالي:

أسامة ربيع: قناة السويس حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها هذا العام

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه لا صحة للأخبار المتداولة حول عدم جدوى القناة، مشيرًا إلى أن قناة السويس حققت أرباحًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

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نائب رئيس السيادة السوداني: الحكومة حققت إنجازات عديدة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات عديدة، بالنظر إلى حصار السودان الذي استمر 30 عاما.

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ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233405 حتى اليوم.

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بلينكن يعين مستشارًا لأمن الطاقة للحد من مخاطر "نورد ستريم 2"

أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء، عن تعيين آموس هوشتاين كمستشار أول للوزارة لشئون أمن الطاقة، مؤكدا أن تعيينه يؤكد التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أمن الطاقة للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها.

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المبعوث الأمريكي لليبيا يزور القاهرة ويلتقي حفتر لبحث آخر التطورات الليبية

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا: "إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يقوم اليوم الثلاثاء بزيارة للعاصمة المصرية تنتهي غدًا الأربعاء من أجل لقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".

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الرئيس التنفيذي لـ"سويفل": بدأت المشروع بنصف مليون جنيه وقيمته الآن 1.5 مليار دولار

قال المهندس مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل، إنه افتتح شركته كانت من أكبر الشركات في جنوب شرق أسيا، موضحًا أنه يملك حاليا أكبر شركة في العالم تقدم النقل التشاركي.

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الرئيس الأمريكي: لا أشعر بالندم حول خطة سحب القوات من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يشعر بالندم لقراره بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان وسط تقارير عن ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين مع تحقيق طالبان مكاسب في البلاد.

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"راضيين لكن المصاب جلل".. رامي رضوان يطالب المصريين بالدعاء لإيمي ودنيا سمير غانم



قال الإعلامي رامي رضوان، إن الجميع بذل كل ما في وسعه، من أجل أن تمر الراحلة دلال عبد العزيز من هذه الوعكة الصحية، ولكن قدرة الله فوق كل شئ، مطالبًا محبي الفنان الراحل سمير غانم والراحلة دلال عبدالعزيز بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وكذلك الدعاء لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم و شقيقتها الفنانة أيمي سمير غانم حتى يتمكنوا من العبور من هذه المرحلة الصعبة، قائلًا: "فقدوا اثنين في ثلاث أشهر وهذا أمر صعب على أي إنسان".

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الجيش الجزائري: وفاة 18 عسكريًا وإصابة 21 آخرين بحرائق في تيزي وزو وبجاية

تسببت حرائق الغابات في وفاة 18 عسكريا من بينهم دركي واحد بمنطقة إيشلاظن (تيزي وزو)، إضافة إلى إصابة ستة عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة بنفس المنطقة و 15 آخرين بتالة حمدون (بجاية)، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

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إجلاء السكان بمنطقة جنوبى إيطاليا وسط تهديد نيران حرائق الغابات للمنازل

قامت السلطات في بلدية ميسوراكا بجنوبى إيطاليا بإجلاء السكان بسبب خطر حرائق الغابات.

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مجلس الشيوخ الأمريكي يقر خطة بايدن للاستثمار في البنية التحتية

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء على خطة إدارة الرئيس جو بايدن لاستثمار 550 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية وهو ما يمثل أكبر زيادة في الإنفاق على الأشغال العامة خلال عقود ويعتبر انتصارًا كبيرًا للأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي.

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روسيا تعلن استمرار المناورات العسكرية الدولية قرب الحدود الأفغانية

أشاد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، التدريبات التي أجراها الجيش الروسي مع أوزبكستان وطاجيكستان بالقرب من حدود أفغانستان، مؤكدا استمرار المناورات العسكرية الدولية بالقرب من الحدود الأفغانية وأن مثل هذه المناورات ستتم بشكل أكبر.

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الجزائر تفاوض شركائها الأوروبيين لاستئجار طائرات إطفاء الحرائق

كشف الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبدالرحمن أن بلاده أجرت اتصالات مع شركائها الأوربيين بهدف استئجار طائرات إطفاء حرائق، لغرض إخماد الحرائق التي لا زالت مشتعلة في غابات عدد من الولايات الجزائرية وخلف مصرع 42 شخصا بين مدني وعسكري.

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طوابير طويلة على المعابر الحدودية بعد فتح الحدود الكندية الأمريكية

واجه المسافرون الأمريكيون الراغبون في دخول كندا لأول مرة منذ 17 شهرا بعض التأخيرات عند المعابر الحدودية في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بسبب الطوابير الطويلة.

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