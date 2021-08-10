هل ترتفع درجات الحرارة؟.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اختلفت كثيرا عن الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن القاهرة ستسجل درجات حرارة من 36 إلى 37 درجة خلال الـ3 أيام المقبلة.

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية، أن معدل الحرارة خلال الأيام الحالية أقل من الأسبوع الماضي، حين كانت ذروة الحرارة 43 درجة على القاهرة.

وتابع: "نسبة الرطوبة ما زالت مرتفعة على أغلب المناطق حيث سجلت على القاهرة 84%، والسواحل الشمالية 90%"، لافتًا إلى أنه يوجد نشاط للرياح في أوقات الليل تجعل الشعور بالحرارة أقل.