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"خطة النواب": يجب تفعيل دور الدولة في مراقبة الأسعار والتحكم بالتضخم

10:40 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
"خطة النواب": يجب تفعيل دور الدولة في مراقبة الأسعار والتحكم بالتضخم

مجلس النواب

القاهرة - مصراوي

أكدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على ضرورة تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم، مشيرة إلى التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 21/22، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021-2022، خلال دور الانعقاد الول من الفصل التشريعي الثاني.

مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة مراقبة الأسعار التضخم

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