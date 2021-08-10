30 سنة سداد.. كيف تحجز شقة بالإسكان المتميز في 3 مدن بالتمويل العقاري؟

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كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

ومن ضمن المشروعات المتاحة للحجز، وحدات الإسكان المتميز، والتى تتواجد في 5 مدن جديدة هم بدر بمحافظة القاهرة، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر وبور فؤاد بمحافظة بور سعيد ومدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط.

وجاءت الأسعار ومقدم الحجز والأقساط الشهرية وفقا لجداول كراسة الشروط على النحو التالي:

مدينة بدر:

مقدم الحجز في مدينة بدر 55 ألف جنيه، ومساحة الوحدات 120 مترا، حيث سجلت سعر الوحدة بالدور الأرضي 700 ألف، والأخير 750 ألف والمتكرر 800 ألف جنيه، كما يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 19 ألف و200 جنيه.

وبعد سداد مقدم الحجز والدفعات الربع سنوية، يكون المبلغ المتبقى من ثمن الوحدة بالدور الأرضي 120 متر 490 ألف جنيه بقسط ثابت لمدة 30 سنة بـ2066 جنيه، كما تراوح القسط للأدوار المتكررة والأخيرة من 2213 جنيه إلى 2361 جنيه.

الغردقة:

في مدينة الغردقة تعددت المساحات والأسعار، فوصل سعر الوحدة الـ103 أمتار في الدور الأرضي لـ480 ألفًا، والـ110 أمتار لـ530 ألفًا في الدور الأخير، و580 ألف جنيه في الدور المتكرر، والوحدة الـ119 مترًا سجلت 625 ألفًا في الدور المتكرر، و570 ألفًا في الدور الأخير، فيما وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وتراوحت الدفعات الربع سنوية من 10 إلى 14 ألف جنيه.

وتراوح القسط الشهري من 1417 جنيهًا إلى 1682 جنيهًا حسب مساحة الوحدة.

بورفؤاد:

في مدينة بور فؤاد وصل مقدم الحجز لـ55 ألف جنيه، وسجلت الوحدة 110 أمتار 900 ألف جنيه، والوحدة الـ116 مترا 950 ألف جنيه، كما تراوح مقدم الحجز من 22 إلى 23 ألف جنيه.

كما تراوح القسط الشهري الثابت لمدة 30 سنة بين 2509 إلى 2804 جنيهًا شهريا.

وبدأ الحجز اعتباراً من أمس الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

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