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تنتهي 18 أغسطس.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟

11:00 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
تنتهي 18 أغسطس.. كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟

كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح تيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وغيرها من المشروعات.

ويوضح مصراوي كيف تستفيد من هذه التيسيرات الجديدة والتي تصل لخصم 90% من الغرامات وجاءت على النحو التالي:

- الإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

- تنتهي هذه المدة يوم 18 أغسطس الجاري.

- تكون هذه المهلة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثماري – صناعي)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.

حالات تطبيق التيسيرات:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط التطبيق:

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

غرامات التأخير مهلة الإسكان الوحدات السكنية الإسكان الاجتماعي

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