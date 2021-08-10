"زراعة النواب": نتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات الفلاحين

"زراعة النواب": نتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات الفلاحين
القاهرة-مصراوي
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما شهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة لم يشهده في العصور الماضية، ووفَّى الرئيس السيسي بوعده في زيادة الرقعة الزراعية التي قاربت على 4 ملايين فدان.
وأضاف الحصري، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان " الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، اليوم الثلاثاء، لأن معدل النمو في القطاع الزراعي جيد جدًّا، والتوسع الأفقي والرأسي، وزيادة الصادرات الزراعية، مهم جداً لمواكبة الزيادة السكانية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة رائعة في معدلات الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الصادرات العالمية، وهذا يؤكد قوة القطاع الزراعي في مصر.
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