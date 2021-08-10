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"زراعة النواب": نتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات الفلاحين

08:53 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
"زراعة النواب": نتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات الفلاحين

مجلس النواب

القاهرة-مصراوي

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن ما شهده القطاع الزراعي في السنوات الأخيرة لم يشهده في العصور الماضية، ووفَّى الرئيس السيسي بوعده في زيادة الرقعة الزراعية التي قاربت على 4 ملايين فدان.

وأضاف الحصري، خلال الجلسة الأولى من مؤتمر الأهرام الزراعي للتنمية والتكنولوجيا الزراعية، برعاية مجلس الوزراء، تحت عنوان " الاستثمار الزراعي.. خطوات استباقية ومستقبل واعد"، اليوم الثلاثاء، لأن معدل النمو في القطاع الزراعي جيد جدًّا، والتوسع الأفقي والرأسي، وزيادة الصادرات الزراعية، مهم جداً لمواكبة الزيادة السكانية، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت زيادة رائعة في معدلات الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا التي أثرت بشكل كبير على الصادرات العالمية، وهذا يؤكد قوة القطاع الزراعي في مصر.

مجلس النواب لجنة الزراعة هشام الحصري مشكلات الفلاحين

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