Masrawy logo white

طلب برلماني بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

08:53 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
طلب برلماني بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بعقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات في ملف الزيادة السكانية، مؤكدةً أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرًا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية في هذه القضية.

وأشارت رشاد، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التي تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التي تتم خلال السنوات السبع الأخيرة؛ فإن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات، مما يتطلب متابعة الخطة التي وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تضافر كل الجهود وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة والتضامن والتعليم والتعليم العالي والشباب والأوقاف، وممثلين من باقي الوزارات؛ للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التي تمت في هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري نصف سنوي على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًّا ويجب وضع حلول لها.

هند رشاد مجلس النواب الزيادة السكانية

الخبر التالى:

"زراعة النواب": نتعاون مع الحكومة ومؤسسات الدولة لحل مشكلات الفلاحين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مباشر الدوري.. الاتحاد 0-0 الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا