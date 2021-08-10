طلب برلماني بعقد اجتماع نصف سنوي لمتابعة ملف الزيادة السكانية

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بعقد لقاءات دورية بين الوزارات المعنية للحديث حول ما تم من إنجازات في ملف الزيادة السكانية، مؤكدةً أن ملف الزيادة السكانية ليس قاصرًا على وزارة بعينها أو مؤسسة أو هيئة، كما يعد المواطن حلقة أساسية في هذه القضية.



وأشارت رشاد، خلال بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيادة السكانية تنعكس على المواطن قبل المجتمع، حيث تقلل من نصيب الفرد من الناتج القومي، وتقلل أيضًا من نصيب الفرد من المشروعات القومية التي تتم على الأرض، فعلى الرغم من كم المشروعات القومية التي تتم خلال السنوات السبع الأخيرة؛ فإن الزيادة السكانية تلتهم كل الجهود والإنجازات، مما يتطلب متابعة الخطة التي وضعتها الحكومة للوقوف على ما تم تنفيذه أو ما يحول دون المضي قدمًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية.



وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة تضافر كل الجهود وعقد لقاءات دورية بين وزارات الصحة والتضامن والتعليم والتعليم العالي والشباب والأوقاف، وممثلين من باقي الوزارات؛ للوقوف على ما تم تنفيذه والإنجازات التي تمت في هذا الصدد، على أن يكون هذا الاجتماع بشكل دوري نصف سنوي على الأقصى، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أمنًا قوميًّا ويجب وضع حلول لها.