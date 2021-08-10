"الثروة السمكية": "تحيا مصر" دعم الصيادين بـ50 مليون جنيه.. و2.2 مليون طن إنتاجنا من الأسماك

"الثروة السمكية": "تحيا مصر" دعم الصيادين بـ50 مليون جنيه.. و2.2 مليون طن إنتاجنا من الأسماك
القاهرة- مصراوي
قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية إن هناك تحديات كبيرة أمام الثروة السمكية، ورغم ذلك فإننا حققنا إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويًّا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة .
وأضاف مصيلحي، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الزراعي الأول، اليوم الثلاثاء، إن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم في الإنتاج السمكي والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كي يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج.
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن ثبات أسعار الأسماك في الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التي تواجه الثروة السمكية .
ونوه مصيلحي بأن هناك تحديًا كبيرًا، وهو الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذي لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة في الاستزراع السمكي .
وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية أن مشروعات تطوير البحيرات ما زالت مستمرة حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدٍّ على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة.
وأكد مصيلحي أن إنتاج القطاع الخاص يسهم بشكل كبير في المنظومة من الإنتاج السمكي، ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة الاستزراع السمكي، وتعميم تلك التجارب الناجحة منها .
وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديًا كبيرًا أمام إنتاج الأسماك، ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها في المزارع للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى التصدير للخارج .
وذكر رئيس هيئة الثروة السمكية أن صندوق تحيا مصر دعم الصيادين بأكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم؛ وذلك لأن الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيواني في مصر .
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