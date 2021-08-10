"الثروة السمكية": "تحيا مصر" دعم الصيادين بـ50 مليون جنيه.. و2.2 مليون طن إنتاجنا من الأسماك

القاهرة- مصراوي

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية إن هناك تحديات كبيرة أمام الثروة السمكية، ورغم ذلك فإننا حققنا إنتاج 2.2 مليون طن من الأسماك سنويًّا من البحار والبحيرات والمصايد المختلفة .

وأضاف مصيلحي، خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الأهرام الزراعي الأول، اليوم الثلاثاء، إن مصر تحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم في الإنتاج السمكي والدولة تملك رؤية شاملة لتطوير الثروة السمكية كي يكون لدينا فائض من الإنتاج للوصول إلى مرحلة تصدير الأسماك للخارج.

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن ثبات أسعار الأسماك في الأسواق المصرية هو أفضل دليل على زيادة الإنتاج وتمكن الدولة من توفير الأسماك رغم كل التحديات التي تواجه الثروة السمكية .

ونوه مصيلحي بأن هناك تحديًا كبيرًا، وهو الاستغلال الأمثل للبحيرات والبحار الذي لم يتحقق حتى الآن رغم أننا نملك الخبرات الكبيرة في الاستزراع السمكي .

وأضاف رئيس هيئة الثروة السمكية أن مشروعات تطوير البحيرات ما زالت مستمرة حيث تمكنت الدولة من إزالة 1600 حالة تعدٍّ على البحيرات ومتوقع مردود أفضل خلال السنوات المقبلة.

وأكد مصيلحي أن إنتاج القطاع الخاص يسهم بشكل كبير في المنظومة من الإنتاج السمكي، ولدينا رؤية كبيرة لإنجاح منظومة الاستزراع السمكي، وتعميم تلك التجارب الناجحة منها .

وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن مسألة الأعلاف تمثل تحديًا كبيرًا أمام إنتاج الأسماك، ونواصل البحوث على صحة الأسماك ورعايتها في المزارع للوصول إلى أفضل الأنواع والأصناف للوصول إلى التصدير للخارج .

وذكر رئيس هيئة الثروة السمكية أن صندوق تحيا مصر دعم الصيادين بأكثر من 50 مليون جنيه لتطوير حياتهم ومعيشتهم؛ وذلك لأن الثروة السمكية تعوض نقص البروتين الحيواني في مصر .