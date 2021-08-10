"إفريقية النواب": مصر تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق النهضة الزراعية.. و25% فائضًا في الحاصلات
القاهرة- مصراوي
وجه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الشكر إلى مؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة لحضور مؤتمر الأهرام الزراعي.
وقال الجبلي إن هناك نهضة كبيرة حدثت في القطاع الزراعي في مصر، ولدينا فائض 5 ملايين طن نصدرها، واكتفاء ذاتي من بعض الحاصلات الزراعية، منظومة الزراعة في مصر أصبحت منظومة متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني للبلاد وتحقق الفائدة للفلاح .
وأكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ضرورة وضع خريطة سمادية للأراضي المصرية مع تطوير وتحديث صناعة الأسمدة؛ بما يتماشى مع احتياجات الأراضي المصرية، مضيفًا أن اللجنة معنية بدراسة كل القضايا والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي والمقدمة من الحكومة ومجلس النواب لمناقشتها.
وأضاف الجبلي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمعرض الأهرام الزراعي، أن مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مترجمة في حزمة مشروعات زراعية قومية كبرى يتم تنفيذها في هذا المجال، قائلًا: "لا ننكر أن هناك فجوة في بعض الحاصلات الزراعية؛ وهو ما يتطلب المزيد من تنفيذ المشروعات الزراعية الأفقية بالقطاع خلال الفترة الأخيرة".
وأشار رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الـ1.5 مليون فدان حقق طفرة كبيرة الفترة الأخيرة، كما نتطلع إلى أن يكون هناك تعاون بين لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ومؤسسة الأهرام؛ للحصول على الأرقام التي تم تحقيقها والمستهدفة الفترة المقبلة، لمناقشة القضايا والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى دعم منظومة صناعة التقاوي في مصر، وكذلك الاستزراع السمكي ومواجهة مشكلات الأسمدة.
وأوضح الجبلي أن مصر لديها فائض كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والتي تصل إلى نحو 25%، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتمويل المشروعات القائمة على هذا القطاع، بما يسهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق المنفعة العامة والربح المناسب للفلاح، والمحافظة على جودة المنتج الزراعي، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة جدًّا في النهوض بالإنتاج الزراعي؛ خصوصًا مع دخول الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة.
الخبر التالى:"الثروة السمكية": "تحيا مصر" دعم الصيادين بـ50 مليون جنيه.. و2.2 مليون طن إنتاجنا من الأسماك
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان