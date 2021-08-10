"إفريقية النواب": مصر تمتلك فرصة كبيرة لتحقيق النهضة الزراعية.. و25% فائضًا في الحاصلات

القاهرة- مصراوي

وجه الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، الشكر إلى مؤسسة الأهرام على الدعوة الكريمة لحضور مؤتمر الأهرام الزراعي.



وقال الجبلي إن هناك نهضة كبيرة حدثت في القطاع الزراعي في مصر، ولدينا فائض 5 ملايين طن نصدرها، واكتفاء ذاتي من بعض الحاصلات الزراعية، منظومة الزراعة في مصر أصبحت منظومة متكاملة تخدم الاقتصاد الوطني للبلاد وتحقق الفائدة للفلاح .



وأكد رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب ضرورة وضع خريطة سمادية للأراضي المصرية مع تطوير وتحديث صناعة الأسمدة؛ بما يتماشى مع احتياجات الأراضي المصرية، مضيفًا أن اللجنة معنية بدراسة كل القضايا والقوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي والمقدمة من الحكومة ومجلس النواب لمناقشتها.



وأضاف الجبلي، خلال مشاركته في الجلسة الأولى لمعرض الأهرام الزراعي، أن مصر تشهد نهضة زراعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مترجمة في حزمة مشروعات زراعية قومية كبرى يتم تنفيذها في هذا المجال، قائلًا: "لا ننكر أن هناك فجوة في بعض الحاصلات الزراعية؛ وهو ما يتطلب المزيد من تنفيذ المشروعات الزراعية الأفقية بالقطاع خلال الفترة الأخيرة".



وأشار رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الـ1.5 مليون فدان حقق طفرة كبيرة الفترة الأخيرة، كما نتطلع إلى أن يكون هناك تعاون بين لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ومؤسسة الأهرام؛ للحصول على الأرقام التي تم تحقيقها والمستهدفة الفترة المقبلة، لمناقشة القضايا والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي، إضافة إلى دعم منظومة صناعة التقاوي في مصر، وكذلك الاستزراع السمكي ومواجهة مشكلات الأسمدة.



وأوضح الجبلي أن مصر لديها فائض كبير في محاصيل الخضر والفاكهة والتي تصل إلى نحو 25%، وهو ما يتطلب التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وتمويل المشروعات القائمة على هذا القطاع، بما يسهم في دعم الناتج المحلي وتحقيق المنفعة العامة والربح المناسب للفلاح، والمحافظة على جودة المنتج الزراعي، مؤكدًا أن مصر لديها فرصة كبيرة جدًّا في النهوض بالإنتاج الزراعي؛ خصوصًا مع دخول الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة.